Bakı. Samir Əli - Trend:

Ağstafa rayonunda avtomobilı küçədə yanıb.

Trend-in məlumatına görə, hadisə rayonun Dağ Kəsəmən kəndində baş verib.

Kənd sakini Budaqov Sənan Əhməd oğluna məxsus “VAZ 2107” markalı avtomobil küçədə qəfil alışıb.

İlkin ehtimala görə, avtomobil qısaqapanmadan yanıb. Maşın sahibi avtomobilə kustar üsulla səsgücləndirici quraşdırıb və nəticədə avtomobil hərəkətdə olarkən alışıb.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.