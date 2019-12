17 yaşlı gözəl qızın gördüyü iş kişiləri heyrətləndirir - FOTO

17 yaşlı Melike Nur Beyen adlı qızı görənlər onun model və ya bloqer olduğunu düşünsə də, əslində, o, tamamilə başqa iş ilə məşğuldur.

Milli.Az haberler-ə istinadla xəbər verir ki, İstanbulun Maltəpə rayonunda yerləşən təmirxanada usta köməkçisi işləyən 17 yaşlı qız gözəlliyi ilə hər kəsi heyran edir.

Təkər dəyişdirmək işi ilə məşğul olan Melikenin arzusu tanınmış aktrisa olmaqdır. Hazırda 11-ci sinifdə oxuyan Melike açıqlamasında bildirib ki, uşaqlıqdan avtomobillərə marağı olub.

"Qadınların görə bilməyəcəyi iş yoxdur", - deyən Melike həmcinslərinin onu ələ saldığını da söyləyib.

Milli.Az onun fotolarını təqdim edir:

İsmayıl

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.