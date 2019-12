Vergilər Nazirliyi "Biznesin İnkişafında Rahat Güvənli Əməkdaşlıq" MMC-ni dövlət qeydiyyatına alıb.

“Report” Nazirliyə istinadən xəbər verir ki, yeni şirkətin hüquqi ünvanı Bakı şəhər, Nəsimi rayonu, Mustafa Kamal Atatürk prospekti, 134, nizamnamə kapitalı 500 000 manat, qanuni təmsilçisi isə Teymur Bəxtiyar oğlu Məmmədovdur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.