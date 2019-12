"Samur çayı üzərində körpünün tikintisi yaxınlarda başa çatdırılacaq" - Rusiyalı nazir

"Yaxın vaxtlarda Samur çayı üzərində körpünün tikintisi başa çatdırılacaq".

Metbuat.az-ın "in məlumatına görə, bunu Bakıda keçirilən Azərbaycan-Rusiya Hökumətlərarası İqtisadi Komissiyanın 18-ci iclasında çıxış edən Rusiyanın İqtisadi İnkişaf naziri, komissiyanın həmsədri Maksim Oreşkin deyib.

Onun sözlərinə görə, sərhəd-keçid məntəqəsinin işinin təşkili istiqamətində işlərin aparılması hazırda gündəmdə duran əsas məsələlərdəndir.

"Rusiya tərəfindən bu məsələ prezident səviyyəsində tapşırılıb. Məqsəd həm ticarət dövriyyəsinin, həm də insanların komfortlu keçidini təmin etməkdir", - deyə nazir bildirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.