Bakıda toyda xoşagəlməz hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə dünən “Şans” şadlıq evində baş verib. “Azərbaycan Dəmiryolları QSC”nin keçmiş işçisi olan Osmanov Nizami adlı şəxs pilləkənlərdən enərkən yıxılıb. Görüntülərdən də görünür ki, həmin pilləkənlərin kənarında tutmaq üçün məhəccər yoxdur.

Hadisə ilə bağlı 1 saylı Kliniki xəstəxana ilə əlaqə saxladıq. Nizami Osmanovun hal-hazırda reanimasiyada olduğu bildirilib.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

