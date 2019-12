"Yuventus"un Kriştianu Ronaldunun oğlu Turin klubunun U-9 komandasının heyətində iştirakçısı olduğu "Trophеe Cavour" turnirində ən yaxşı hücumçu seçilib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, o, turnirdə 3 qol vurub. 9 yaşlı kiçik Ronaldunun komandası finalda "Kyeri"yə 3:2 hesabı ilə qalib gələrək yarışın qalibi olub.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldu 2018-ci ilin yayından "Yuventus"da oynayır. Onun oğlu da həmin vaxtdan İtaliya klubunun akademiyasına qoşulub.

Milli.Az

