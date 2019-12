Şairə Nazilə Səfərli "ATV maqazin onlarla" verilişində qalmaqallı açıqlama verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aparıcı Ruslan Ağayev Naziləyə "Kimin məclisdə döyülməsinə şahid olmusunuz" sualına belə cavab verib.

Ad çəkməyən şairə "Bir rəqqasə döyülüb. Başqasının həyat yoldaşını yoldan çıxarıb. Adamlar da gəlib pilləkənin altında onu o ki var döyüblər" sözlərini deyib.

Milli.Az

