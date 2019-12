Finlandiyada yeni hökümətin prezident tərəfindən qəbul edilməməsindən sonra 34 yaşlı Rabitə naziri Sanna Marin dünyanın ən gənc Baş naziri olacaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Marin dünyanın ən gənc Baş naziri ünvanını əlində saxlayan 35 yaşlı Ukranya Baş naziri Aleksey Honçaruku keçmiş olacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.