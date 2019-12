Türkiyənin Şırnak əyalətinin İdil rayonunda terrorçu PKK qruplaşmasının əldəqayırma partlayıcını partlatması nəticəsində 2 təhlükəsizlik əməkdaşı şəhid olub, 7-si yaralanıb.

“Report” Türkiyənin NTV telekanalına istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı Şırnak valiliyi açıqlama yayıb.

Bildirilib ki, bölgədə antiterror əməliyyatı davam edir.



