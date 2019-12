Həkimlərdən XƏBƏRDARLIQ - Bu qidalardan imtina edin, xüsusilə xəstələnmisinizsə

Müəyyən qidaların istifadəsi bədəndəki iltihabi prosesləri gücləndirə bilər. Məlum olub ki, xüsusilə bəzi qidaların istifadəsi soyuqdəymə zamanı bədəndəki iltihabi prosesləri ağırlaşdırır.

Publika.az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə həkimlər və qidalanma sahəsində mütəxəssislər söyləyib. Xüsusilə mütəxəssislər hesab edirlər ki, soyuqdəymə zamanı şəkər qəbulu məhdudlaşdırılmalıdır, çünki bu, yuxarı tənəffüs yollarından bəlğəm və seliyin çıxarılmasına mane olur. Soyuqdəymə zamanı şəkərdən sui-istifadə limfa sistemini zəiflədə bilər.

Bundan başqa süd məhsulları soyuq halda imtina edilməsi tövsiyə olunan məhsullar siyahısına daxil edilib. İstifadə edildiyi təqdirdə həkimlər onların bədənə verdiyi təsirlərə diqqət etməyi tövsiyə edir. Bəzi insanlarda süd və ondan hazırlanan məhsullar seliyi qalınlaşdırır və nəfəs almaqda çətinlik yaradır.

Kafeinli içkilər də soyuqdəyməsi olan insanlarda susuzluq yarada bilər, çünki sidikovucu təsirə malikdir. Ümumiyyətlə, xəstələr bol maye içməlidir - bu, toksinlərin aradan qaldırılmasını yaxşılaşdırır.

Alkoqoldan da imtina etmək lazımdır: sağlam insanlara müəyyən şərtlərlə istifadə etmək tövsiyə olunur, xəstə halda isə alkoqol orqanizmi son resurslardan məhrum edə bilər. Bədən bütün gücünü alkoqolun parçalanmasına və çıxarılmasına sərf edəcək, bu da xəstəliyin müqavimətini zəiflədəcək.

Xəstəlik halında ətdən də uzaq durmaq lazımdır. Ət çox miqdarda yağ ehtiva edir, bədən isə onu həzm etmək üçün əlavə güc tələb edir.

Eyni şey yağlı qidalara da (fransız qızartması, pizza) aiddir - tərkibindəki müxtəlif yağların birləşməsi soyuqdəymə və digər mövsümi infeksiyalara qarşı mübarizədə immun sistemini zəiflədə bilər.

Yağ

72.5% -i heç bir halda yeyilməməlidir. Bu trans yağ aşağı dərəcəli hidrogendə parçalanan bitki yağıdır.

82.5% -dən az yağ olmur. Əgər belə bir yağ tapa bilmirsinizsə, bitki yağı yeməyin. Kilo ilə trans yağ yeməkdənsə, iki xörək qaşığı təbii kərə yağı yemək daha yaxşıdır.

Trans yağlar bədənin stressə dözmək qabiliyyətini azaldır, depressiya riskini artırır.

Tərkibindəki trans yağları olan qidalar:

marqarin;

yumşaq yağlar, kərə yağı və bitki yağlarının qarışığı;

rəfinə edilmiş bitki yağı;

mayonez;

ketçap;

fast-food məhsullarının hazırlanmasında istifadə olunan yağlar və s.

hidrogenləşdirilmiş yağlar;

Qənnadı məhsulları - tortlar, şirniyyatlarda, peçenye, kraker və sairdə istifadə olunan yağlar.

Qəlyanaltılar - cips, popkorn və s.

Dondurulmuş yarımfabrikatlar.

Plastik qablaşdırmada duzlu siyənək balığı

Duzlu siyənək yalnız yağda saxlanılır. Heç bir sirkə və şərabda saxlanılmır. Siyənək yağsızdırsa, ona urotropin əlavə olunub. Bütün dünyada urotropin çox təhlükəli bir qatqı maddə kimi tanınır və qadağandır (ammonyakın formaldehid ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranır).

Yüngül duzlu kürü

Prinsip eynidir. Kürü uzun müddət qalmır. Yalnız dondurulmuş və ya yüksək duzlu halda. Az duzlu halda satılırsa, deməli, ya ya urotropin, ya da limon turşusu əlavə olunub. Başqa bir şey əlavə edilə bilər, amma nəticədə yenə zərərlidir.

Genetikası dəyişdirilmiş məhsulları

Krab çubuqları (adından fərqli olaraq soya ilə qarışdırılan bu çubuqlarda krab əti yoxdur, 1993-cü ildən bəri istehsalçılardan qanuni olaraq onlara "ətirli krab çubuqları" etiketi qoyulması tələb olunur.)

Kakao

Duzlu fıstığa etunya geni implantasiya olunur. İnanılmaz dərəcədə zəhərli maddədir, bu səbəbdən də böcəkklər fıstıq yemir.

Kartof

Yaşıl noxud (konservləşdirilmiş)

Qarğıdalı (konservləşdirilmiş)

Qarğıdalı çubuqları və şəkərli dənli bitkilər. Qarğıdalı çubuqları alsanız, onlar şirin olmamalıdır. Çünki istehsalda şəkər istifadə edilmir. Şəkər 140 dərəcəlik bir temperaturda yanır. Odur ki, şəkər əvəzediciləri istifadə olunur, bu vəziyyətdə - siklomat.

Aromatizator və boya qatılmış sıyıqlar və yarmalar. Bunlar armud, çiyələk, banan və s. meyvələrdən alınan qoxulu kimyəvi maddələrdir. Burada təbii bir şey yoxdur.

Lolipop və barbaris

Bu məhsullarda o qədər güclü kimyəvi maddələrdən istifadə olunur ki, yaş konfeti süfrəyə qoysanız, rəngi dərhal yayılacaq. Hətta plastiki məhv edir. Mədənizdə nə baş verdiyini düşünün.

Cem və marmelad

Ən güclü antioksidləşdiricilərdir. Albalını heç vaxt orijinal şəklində saxlaya bilməzsiniz. İndiki marmeladın SSRİ dövründə istehsal olunanlarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunlar kimya sənayesinin möcüzələridir.

Ölümcül dərəcədə təhlükəli olan məhsullar:

Tez hazırlanan məhsullar, hazır suplar, hazır kartof püresi, bulyon kubikləri, yupi kimi soklar orqanizmə ziyan verən kimyəvi maddələrdir.

Kolba və sosiskalar

Onlar genetik cəhətdən dəyişdirilmiş məhsullardır. Kolbasa, sosiska, paştet və digər bu qəbildən olan məhsullarda gizli yağlar istifadə edilir. Tərkibində yağ, donuz dərisi məhsulun 40 faizini təşkil edir, lakin qatqı maddələrin köməyi ilə gizlənir. Bu vəziyyətdə heç bir təbiilikdən danışmaq olmaz. Gecə ərzində bu məhsullar gellərlə xüsusi bir maşında qarışdırılır və səhər böyük bir "ət" parçasına çevrilir. Beləliklə, içindəki ət 5% -dən çox deyil. Qalan hər şey geldir (karatin, ləzzət artırıcılar, boyaq maddələri və s.). Çəhrayı rəng bu cür "ət"lərə xüsusi lampalarla birlikdə rəng gücləndiricilər tərəfindən verilir. Vitrindəki lampaları söndürsəniz, rəngin yaşıl olduğunu görəcəksiniz. Əvvəlki kimi heç kim siqaret çəkmir. Hislətmə mayeləri istifadə olunur, hansılarda ki, yenə də, formaldehid var.

İstifadə müddəti çox olan məhsullar

İstifadə müddəti 2 həftədən çox olan bütün məhsullar zərərlidir.

Qarpıza elə maddələr vurulur ki, bu da zəhərlənməyə ilk namizəddir.

Bibər (mövsümdə deyil). Tamamilə genetik cəhətdən dəyişdirilmiş məhsuldur.

Hazır kekslər: Ruletlər - onlar köhnəlmir, xarab olmur, qurumur, ümumiyyətlə, heç bir şey baş vermir. Bir ay istifadə müddəti var. Bir aydan sonra da onlar eyni qalacaq.

Şirniyyat

Şokoladın 90% -i - ümumiyyətlə, şokolad deyil (boya əvəzediciləridir). Şokolad batonları kimyəvi əlavələr, genetik modifikasiya edilmiş qidalar, boyalar və qatqı maddələrlə birləşən nəhəng bir kaloridir. Çox miqdarda şəkər və müxtəlif kimyəvi əlavələrin birləşməsi nəticəsində yaranan yüksək kalori tərkibi onları təkrar-təkrar yemək istəyi yaradır.

Paket çaylar

Təbii qaydada dəmlənmiş çaylar için. Bütün ətirli çaylar ya limon turşusu, ya portağal turşusu və ya digər turşulardan hazırlanır. Asılılıq dərhal baş verir. Bütün turşuları bədəndən çıxartmaq lazımdır.

Dezodorasiya və rəfinə edilmiş bitki yağı

Bu yağlar salatlarda xam istifadə edilə bilməz. Fabriklərdə istehsal olunan bitki yağı faydalı deyil. Bu cür yağlar həzm sisteminə heç bir fayda gətirmir, işini boğur və yağlı maddə bütün həzm proseslərinə maneə törədir.

Şirin qazlı içkilər

Şirin qazlı içkilər - şəkər, kimyəvi maddələr və qazların qarışığıdır. Onların tərkibindəki zərərli maddələri bədənə tez bir şəkildə yayılır. Məsələn, "Coca-Cola" əhəng və pas üçün gözəl bir vasitədir. Odur ki, bu cür mayeni mədənizə göndərməzdən əvvəl diqqətlə düşünün. Bundan əlavə, bir stəkan şirin qazlı içki dörd ilə beş çay qaşığı şəkərə bərabərdir. Bu səbəbdən də susuzluğu yatırmaq üçün qazlı içkilərdən istifadə etməyin, əks halda yenidən içmək istəyi baş qaldırsa təəccüblənməyin.

“Təbii şirələr”

Hazır qablaşdırmada satılan heç bir təbii şirədən danışmaq olmaz. Uşaqlara içki verməyə tələsməyin! Bu, təmiz kimyəvi maddərdir.

Qışda çiyələk. Tamamilə yararsız məhsuldur. Orada bircə vitamin belə yoxdur.

Bu, tamamilə imtina etməyi tövsiyə etdiyimiz məhsulların nümunə siyahısıdır! Dəyərlidir, ya yox, özünüz qərar verin! Ancaq unutmayın ki, yalnız rifahınız və fiziki fəaliyyətiniz deyil, həyatınız seçiminizdən asılıdır!

Qeyd: Xatırladaq ki, alimlər xərçəng riskini azaldan məhsulları araşdırıb. Məlum olub ki, təbii məhsullara üstünlük verən insanların xərçəngə tutulma ehtimalının 25% azdır.

Aytən Məftun

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.