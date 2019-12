Dekabrın 10-dan başlayaraq Rusiyanın Novorossiysk şəhərindən Bakıya qatar işə düşəcək.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Azərbaycanda qatarın Xaçmaz və Sumqayıt stansiyalarında dayanması nəzərdə tutulub.

Qatar Novorossiyskdən dörd gündən bir yola düşəcək. Bakıya reysin müddəti 35 saat 15 dəqiqə təşkil edir.

Qatar Bakıya saat 02:15-də çatacaq.

Milli.Az

