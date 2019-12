Türkiyənin cənub-şərqindəki Şırnak vilayətində hərbi konvoy partladılıb.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 2 türk hərbçisi həlak olub, 7-i yaralanıb.

Onlardan iki nəfərinin vəziyyəti ağır olaraq dəyərləndirilir.

Partlayışın PKK terror təşkilatı tərəfindən törədildiyi bildirilib.

Milli.Az

