ARB TV-nin "Hüseynova bacıları" verilişinin növbəti qonağı Fədayə Laçın və oğlu Əlhəm olub.



Milli.Az xəbər verir ki, oğlu ilə efirə gələn müğənni övladı haqqında maraqlı açıqlamalar edib:



"İstədiyi varmı dəqiq deyə bilmərəm, bəlkə də var. Amma hələ ki, evlənmək fikri yoxdur. Əlhəm də ağıllı uşaq olduğu üçün mən onun fikrinə hörmətlə yanaşıram. Əlhəm məndən ağıllıdır".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.