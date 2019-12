Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, Mustafa Kamal Atatürkə həsr etdiyi portreti Türkiyə Cümhuriyyətinin sərvəti olaraq Ankarada – Atatürkün ev muzeyində sərgilənən Günay Mehdizadə ailə qurub.

Metbuat.az mediapress.az-a istinadən xəbər verir ki, Günay xanım sentyabrın 24-də Xorvatiya Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Branko Zebiçə ərə gedib.

Əlavə edək ki, bu, Günay Mehdizadənin ikinci evliliyidir.

