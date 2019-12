Bakı. Trend:

Dekabrın 7-də saat 23 radələrində İsmayıllı rayonunun Diyallı kəndi ərazisində kənd sakini İ.İsmayılov idarə etdiyi “Mercedes” markalı 50 CB 580 N-li avtomobili yolun kənarındakı ağaca vurub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, nəticədə sürücü və 3 sərnişini xəstəxanaya yerləşdirilib, onlardan Ramal Abışov orada ölüb.

Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

