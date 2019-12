ATƏT PA-nın prezidenti Azərbaycanda aparılan son islahatları alqışlayıb

“Azərbaycanda aparılan islahatlar, gənclərin siyasi arenaya daxil olması böyük əhəmiyyət kəsb edir”.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə ATƏT Parlament Assambleyasının Prezidenti Giorgi Tsereteli jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

Onun sözlərinə görə, Azərbaycan rəhbərliyi reallaşdırdığı islahatlar və dəyişikliklərlə demokratik prisniplərə sadiqliyini nümayiş etdirir: “Bu dəyişikliklərin ilk növbədə Azərbaycan xalqının maraqlarına cavab verməsinə diqqət çəkir”.

G.Tseretelinin sözlərinə görə, islahatlar deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda seçiləcək yeni parlament daha enerjili və daha fəal olacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.