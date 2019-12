Almaniya deportasiya xərclərini tələb edəcək

Almaniya sığınacaq tələbi rədd edilən və ölkədən çıxarılan şəxslərdən deportasiya xərclərini tələb edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Reportun Avropa bürosuna Almaniyanın Federal Daxili İşlər Nazirliyindən daxil olan məlumatda deyilir ki, təkcə 2019-cu ilin yanvar-sentyabr ayları arasında Almaniya sığınacaq istəyi rədd edilən miqrant və cinayət törətmiş şəxslərin deportasiyası üçün 6 milyon avro xərcləyib.

Nazirliyin məlumatında qeyd edilir ki, sığınacaq tələbi rədd edilən və məhkəmələr tərəfindən barələrində deportasiya qərarı çıxarılan hər bir əcnəbiyə ölkəni könüllü tərk etmələri üçün bildiriş göndərilir.

Eyni zamanda Almaniyanın Miqrasiya və Qaçqınlarla iş üzrə Federal İdarəsi (BAMF) deportasiya qərarı ilə bağlı ölkəsinə könüllü dönmək istəyən əcnəbilərə də müxtəlif yardımlar təklif edir.

Məlumat üçün bildirək ki, federal nazirlik artıq bu il iki dəfə deportasiya etdiyi livanlı mafiya başçısı İbrahim Miriyə görə Beyrut şəhər məhkəməsinə müraciət edib. Almaniya Federal Daxili İşlər Nazirliyi ərizədə göstərib ki, Livan vətəndaşı olan 46 yaşlı İbrahim Mirinin 2019-cu ilin iyul və noyabr ayında Almaniyadan deportasiyası nazirliyə 130 min avroya başa gəlib.

İddia ərizəsində qeyd edilib ki, hər iki deportasiya prosesində federal nazirlik kirayə götürdüyü xüsusi “Jet” təyyarədən istifadə edib. Eyni zamanda, İ.Mirinin qanunsuz ölkəyə daxil olmasından saxlanılmasına qədər keçirilən polis əməliyyatlarına xeyli maddi vəsait sərf olunub.

