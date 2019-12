Rusiya bütün idman yarışlarından kənarlaşdırıldı

Bakı. Trend:

Beynəlxalq Anti-Dopinq Agentliyinin (WADA) İcraiyyə Komitəsi Rusiyanı dörd il müddətinə bütün idman yarışlarından kənarlaşdırıb.

Trend-in məlumatına görə, bu qadağa Olimpiya oyunları və dünya çempionatlarına da şamil edilir.

Bu müddət ərzində rusiyalı idmançılar və komandalar dünya miqyaslı yarışlarda, o cümlədən 2020-ci il Yay Olimpiya oyunlarında və 2022-ci il futbol üzrə dünya çempionatında iştirak edə bilməyəcək.

Bundan başqa, Rusiya ərazisində dünya çempionatlarının keçirilməsi də qadağan edilib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.