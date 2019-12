Bakıda yolu keçən qadını maşın belə vurdu - VİDEO

Bakıda piyadavurma hadisəsi kameraya düşüb.

Metbuat.az "avtosfer.az”a istinadən xəbər verir ki, hadisə Yasamal rayonu ərazisində qeydə alınıb. "Hyndai” markalı avtomobilin sürücüsü yola çıxmaq istəyir.

Bu zaman sağdan maşın gəlib-gəlməməsinə baxır. Sürücünün fikri sağda olan zaman əlində çörək, orta yaşlı bir qadın yolu keçir.

Qəfildən hərəkətə gələn sürücü avtomobili düz qadının üstünə sürərək onu vurur.

Hadisə nəticəsində qadın xəsarət alır.

Sürücü isə avtomobili saxlamaq əvəzinə bir az da irəliyə gedir.

Hadisəyə baxanda ilk baxışdan qəsd kimi görünür. Amma diqqətlə araşdırdıqda sürücü diqqətsizliyi önə çıxır.

Belə ki, fikri sağda qalan sürücü piyadanı görmür və onu vurur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.