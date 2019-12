Azərbaycanlı futbolçu "Spartak"dan ayrıla bilər

Azərbaycanlı futbolçu Ayaz Quliyev qış transfer dönəmində Rusiyanın "Spartak" klubundan ayrıla bilər.

"Report" Sport24.ru saytına istinadən xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi Ayaz Quliyev və gürcüstanlı yarımmüdafiəçi Cano Ananidzeni göndərmək üçün variantlar axtaracaq.

Qeyd edək ki, Ayaz Quliyev bu ilin yanvarında "Rostov"dan "Spartak"a keçib. Jano Ananidze isə 2009-cu ildən Moskva klubunun formasını geyinir. Quliyev Rusiyanın u-21 yığmasında çıxış edib. Hazırda 23 yaşlı yarımmüdafiəçinin Azərbaycanın əsas millisinə cəlb olunması gündəmdədir.



