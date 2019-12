Bu şəxslərin ibadəti qəbul olunmur - Hacı Şahin AÇIQLADI/VİDEO

Azərbaycan teleməkanının ən baxımlı, ən reytinqli dini proqramı olan SPACE-də canlı yayımlanan "İnam" verilişinin ötənhəftəki buraxılışında "İslamda israf" mövzusu müzakirəyə çıxarılıb.

Publika.az-ın informasiya dəstəyi verdiyi verilişin ideya müəllifi və aparıcısı Qarabağ Seyid Ocaqlarının rəhbəri, şərqşünas Seyid Camal Əzimbəylidir.

Hacı Şahin Həsənli qonaq olduğu verilişdə biri-birindən faydalı fikirlər səsləndirilib. Onun namazı qəbul olunmayan şəxslərlə bağlı fikirləri xeyli maraq kəsb edib

Həmin görünütüləri təqdim edirik:

Hər həftənin cümə günü saat 19:00-da efirə gedən və canlı yayımlanan verilişin tam versiyasına BURADAN baxa bilərsiniz.

