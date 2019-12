Aparıcı Fatimə: "Öz reklamıma görə evli kişi ilə münasibətə "hə" deyərəm" - VİDEO

Azərbaycanlı aparıcı Fatimə Vüsalqızı qalmaqallı açıqlamalar verib.

Milli.Az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, aparıcı ailəli kişilərlə münasibət qurmağın normal bir hal olduğunu iddia edir:

"Öz reklamıma görə evli kişi ilə münasibət hə deyərəm. Ən əsası da sevirəmsə, müsbət cavab verərəm. Mənə qarşı tənqidlər və söyüşlərə əhəmiyyət vermirəm. Ailəli kişini də sevə bilərsən, subay kişini də. Sevgi sərhəd tanımır".

Qeyd edək ki, aparıcının bu sözləri sosial şəbəkələrdə böyük müzakirələrə səbəb olub.

Milli.Az

