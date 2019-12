İtaliya millisi İngiltərə və Almaniya yığmaları ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək

Futbol üzrə İtaliya millisinin AVRO-2020-yə hazırlıq çərçivəsində yoldaşlıq oyunu keçirəcəyi iki rəqibi müəyyənləşib.

Metbuat.az-ın xəbər verir ki, Türkiyə, İsveçrə və Uelslə birgə A qrupunda yer alan Roberto Mançinin rəhbərlik etdiyi kollektiv səfərdə İngiltərə və Almaniya ilə qarşılaşacaq.

Matçlar müvafiq olaraq martın 21-də Londonda, 1 və ya 2 apreldə isə Nürnberqdə baş tutacaq.

Qeyd edək ki, A qrupunun oyunları Roma və Bakıda keçiriləcək. AVRO-2020-nin təqviminə əsasən, iyunun 13-də Bakı Olimpiya Stadionunda Uels və İsveçrə yığmaları üz-üzə gələcək. İyunun 17-də Türkiyə - Uels, iyunun 21-də isə İsveçrə - Türkiyə matçları Azərbaycan paytaxtında təşkil ediləcək. Bundan başqa 1/4 final mərhələsinin bir oyunu Bakıda olacaq.

AVRO-2020-nin açılış matçında İtaliya və Türkiyə milliləri Romadakı “Olimpiko” stadionunda üz-üzə gələcəklər.

