İranın Azərbaycandakı səfirliyinin inzibati binasında tüstülənmə olub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə İran İslam Respublikasının Bakının Səbail rayonunda yerləşən səfirlik binasında qeydə alınıb. Səfirilinin 3 mərtəbəli inzibati binasının 2-ci mərtəbəsində tüstülənmə müşahidə edilib.

Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.