Azərbaycanda Rusiya ilə ortaq dərman istehsalı müəssisəsi açılıb

Bu gün Pirallahı Sənaye Parkında, AzPharm şirkəti ilə ortaq olaraq təşkil edilən, Azərbaycan İnvenstisiya Şirkəti və İqtisadiyyat Nazirliyinin dəstəyi ilə “R-Pharm” şirkətlər qrupunun yeni istehsal kompleksi istifadəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, istehsal sahəsinin açılışı Rusiya-Azərbaycan hökumətlərarası komissiyasının işçi qrupunun iştirakı ilə baş tutub.

Açılışda Rusiyanın iqtisadi inkişaf naziri Maksim Oreşkin, Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov və “R-Farm” Direktorlar Şurasının sədri Alexey Repik, habelə hökumət nümayəndələrinin üzvləri iştirak ediblər.

Bakıda fəaliyyət göstərən R-Farm sənaye kompleksində onkoloji, göbələk əleyhinə, virusəleyhinə dərmanların, o cümlədən HİV infeksiyasının, hepatitin, sinir, əsəb, ürək-damar, sümük-əzələ, tənəffüs sistemi xəstəliklərinin müalicəsi üçün dərmanların və antibiotiklərin, istehsalı planlaşdırılır. Sənaye kompleksində həmçinin şəkərli diabet, rentgenkontrast və maqnit rezonans müayinələri üçün vasitələrin və maddələrin buraxılması da planlaşdırılır. Zavod laboratoriya, istehsal və logistika bölmələri də daxil olmaqla ölkədə ilk əczaçılıq kompleksi olacaq.

Bakıda yaradılan “R-Pharm” əczaçılıq kompleksi MDB məkanında ən müasir istehsal sahələrindən birinə çevriləcəkdir. Ən müasir avadanlıqla təchiz olunmuş istehsal müəssisəsinin sahəsi 4,6 ha olacaq. Kompleks 300-dən çox insanı iş yeri ilə təmin etməklə kapsul, blister və flakon istehsalı üzrə ixtisaslaşacaq.

Bakıda "R-Farm" layihəsi davamlı inkişafın baza prinsiplərini özündə əks etdirəcək. İşləmək və yaşamaq üçün təhlükəsiz olan üç yüz iş yerinin yaradılması, ölkənin aparıcı təhsil mərkəzləri, o cümlədən Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı Ali Neft Məktəbi, Bakı Dövlət Texniki-texniki texnika və Texnologiya Mərkəzi, Bakı Dövlət emal sənayesinin peşəkar Tədrisi Mərkəzi ilə qarşılıqlı fəaliyyət, respublika sakinlərinin əlverişli dərmanlarla təmin edilməsi "R-Farm" in Azərbaycandakı fəaliyyətinin əsas aspektləridir.

Zavodun açılış mərasimində iştirakçılar tədbirin Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı baxımından əhəmiyyətini qeyd etməklə, bu zavodun nəinki Azərbaycanda, həm də bütün Yaxın Şərq bölgəsində xəstələrin əlverişli müasir dərman vasitələri ilə təmin edilməsi baxımından unikallığını və əhəmiyyətini qeyd etdilər.

R-Pharm rəhbəri deyib ki, ölkədə keyfiyyətli texnoloji dərman istehsalının təşkili üçün Rusiya şirkətləri arasında bizə göstərdiyi yüksək etimada və fürsətə görə Azərbaycan rəhbərliyinə minnətdarlığımızı bildiririk: "Əminəm ki, əməkdaşlığımız təkcə Azərbaycan xalqına deyil, həm də bütün Yaxın Şərq regionuna böyük fayda gətirəcək, ölkəniz müasir tibb və əczaçılıq məhsullarının yeni mərkəzinə çevriləcəkdir".

Mərasimdən sonra nümayəndə heyəti və jurnalistlər yeni zavodla tanış olublar. “R-Pharm” şirkətinin Direktorlar Şurasının sədri mərasim iştirakçılarına laboratoriya avadanlığı, istehsal xətləri, həmçinin müəssisədə buraxılması planlaşdırılan dərman pereparatlarının nümunələrini nümayiş etdirib, həmçinin istehsal gücünün və texnologiyaların bütün beynəlxalq keyfiyyət standartlarına uyğun olduğunu vuğulayıb.

İstehsal müəssisəsi ilə tanışlıq başa çatdıqdan sonra Aleksey Repik hökumət nümayəndə heyətini və jurnalistləri brifinqə dəvət edib. O Rusiya ilə Azərbaycan arasında olan qarşılıqlı fəaliyyət, hər iki ölkənin əczaçılıq sahələrinin inkişafına dair jurnalistləri maraqlandıran sualları cavablandırıb.

Qeyd edək ki, 2001-ci ildə A.E.Repnik tərəfindən yaradılan "R-Farm" Şirkətlər Qrupu – innovativ Sağlamlıq texnologiyalarının lideridir. Özündə 3000-dən çox yüksək ixtisaslı mütəxəssisləri birləşdirən Şirkətlər Qrupu Rusiyanın bütün ərazilərində, MDB ölkələrində, ABŞ-da, Almaniyada, Yaponiyada və digər ölkələrdə fəaliyyət göstərir. "R-Farm" yüksək texnologiyalı dərman vasitələrinin, laboratoriya avadanlıqlarının, habelə tibbi texnikanın tədqiqi və işlənib hazırlanması, istehsalı və kommersiyalaşdırılması üzrə ixtisaslaşır.



"AzPharm" xarici sərmayə cəlb etməklə yanaşı, ixracı genişləndirmək və Azərbaycanda istehsal olunan məhsul və markaları tanıtmaqla məşğuldur. Fəaliyyətin əsas sahələrindən biri Azərbaycanda və qonşu ölkələrin ərazisində olan əczaçılıq bazarının iştirakçılarına biznes həllərinin və məsləhətlərin verilməsidir. Tədqiqat və innovativ layihələrin həyata keçirilməsinə sərmayə qoyan “AzPharm” eyni zamanda istehsal proseslərini və yerli müəssisələrin məhsullarının da modernləşdirilməsi işini həyata keçirir.

Azərbaycan Prezidentinin 30 mart 2006-cı il tarixli 1395 nömrəli "İnvestisiya fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün əlavə tədbirlər haqqında" Fərmanı ilə yaradılıb. Aqrosənaye kompleksinin əsas məqsədi yerli və xarici investorları mövcud və yeni ticarət müəssisələrinə cəlb etmək və öz vəsaiti hesabına dövri investisiyalar yolu ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirməkdir. / Report

