İran çempionatında 14-cü turun oyunları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün Təbrizin iki klubu üz-üzə gəlib. “Maşın Sazi” öz meydanında “Traktor”u qəbul edib. Görüş meydan sahiblərinin qələbəsi ilə başa çatıb - 2:0.

Bu nəticədən sonra “Maşın Sazi” 19 xalla 8-ci, “Traktor” isə 18 xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb. Lider “İstiqlal”ın 25 xalı var.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.