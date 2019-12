İngiltərə Premyer Liqasının 16-cı turunda səfərdə “Norviç”i məğlub edən (2:1) “Şeffild Yunayted” 120 illik klub rekordunu yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kris Uaylderin rəhbərlik etdiyi komanda son 8 səfər matçında məğlub olmur. Komanda bu oyunlarda 2 qələbə qazanıb və 6 heç-heçə edib.

“Şeffild Yunayted” sonuncu dəfə 1899/1900 mövsümündə, İngiltərənin yüksək divizionunda ardıcıl 8 səfər matçında məğlub olmamışdı.

“Şeffild Yunayted” hazırda Premyer Liqada 22 xalla 8-ci sıradadır. / Qol.az

