Bakının Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən "EuroHome” tikinti materialları bazarında baş verən yanğını söndürmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 3 helikopteri cəlb olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

Əlavə məlumat veriləcək.

