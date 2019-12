Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda "EuroHome” tikinti materialları bazarı yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Unikal.org-un əldə etdiyi məlumatına görə, «Eurohome» ticarət mərkəzinin rəhbəri Azay Möhnətovdur.

Azərbaycanlı iş adamı həmçinin AF Holdinq Şirkətlər Qrupunun prezidentidir. "Uğur-97" şirkətinin prezidenti, Azərbaycan Memarlar Birliyinin üzvüdür.

"AF Hotel Aqua Park"ın sahibidir.

