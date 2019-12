Azərbaycanda ilk dəfə məhkəmə Aparatında spiker hakimlər mətbuat xidməti kimi fəaliyyətə başlayacaq.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimayətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Aynur Sabitova Ədliyyə Nazirliyi və Məhkəmə-Hüquq Şürasının birgə təşkilatçılığı ilə “İnsan hüquqlarının qorunması media müstəvisində" mövzusunda keçirilən tədbirdə deyib.

O bildirib ki, bu barədə Məhkəmə-Hüquq Şürası qərar qəbul edilib.

