Fövqəladə Hallar nazirinin müavini, general-leytenant Etibar Mirzəyev Bakının Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən "EuroHome” tikinti materialları bazarında yanğın baş verən əraziyə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazir müavini vəziyyətlə tanış olub, yanğının qarşısının alınması üçün müvafiq tapşırıqlar verib.

