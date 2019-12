Bakının Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən "EuroHome” tikinti materialları bazarında baş verən yanğın nəticəsində ərazidə olan avtomobillərə ziyan dəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, APA-nın hadisə yerində olan əməkdaşının verdiyi xəbərə görə, yanğın baş verən mağazalardan sıçrayan alov avtomobillərin üzərinə düşüb. Nəticədə bir neçə avtomobil yanıb.

Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.