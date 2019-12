Bakının Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən "EuroHome” tikinti materialları bazarında baş verən yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin “BE 200 ÇS” amfibiya təyyarəsi cəlb edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

