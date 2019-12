"Eurohome" tikinti malları bazarında güclü yanğın davam etməkdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hal-hazırda yanğının söndürülməsi üçün 3 helikopter və 1 amfibiya təyyarəsi cəlb olunub. Yanğın nəticəsində yollarda hərəkət məhdudlaşdırılıb, bəzi avtomobillərə isə ziyan dəydiyi bildirilib. Hal-hazırda yanğının qarşısının alınması üçün işlər davam etdirilir.

Ərazidən son görüntüləri təqdim edirik:

