Türkan: Açıq geyindiyimə görə, məni alan olmayacaq - VİDEO

ARB TV-nin “Show News” verilişinin növbəti qonağı müğənni Türkan Vəlizadə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni qatıldığı dəvətdə sinə dekoliteli paltarı ilə diqqət çəkib:

“Produserim gətirib. Allah bəlasını versin. Bir paltar gətirdi, hamının dilinə düşdüm. Əynimə geyindim, dedim, bu nə idi? Yığdım ki, səni zəlil qalmayasan, deyəcəklər, açıq geyinmisən, biyabr eliyirsən məni. Dedilər ki, əşi burda nə var ki? Hamı elə geyinir ki, sən yanında toya getməlisən. Ola bilər ki, bir damcı sinə dekolitemiz var. O da vallahi, billahi paltarım olmadığına görə geyinmişəm. Heç məni alan olmayacaq açıq geyindiyimə görə. And olsun ki, açıq geyinmirəm”.

