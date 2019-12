DYP rəisi: "Yanğın baş verən ərazidə hər iki istiqamətdə yol açıqdır"

Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi (DYP) İdarəsinin rəisi, polis general-mayoru Ramiz Zeynalov “EuroHome” tikinti materialları bazarında baş verən yanğın yerinə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, jurnalistlərə açıqlama verən R.Zeynalov DYP-nin şəxsi heyətinin, həmçinin Post Patrul Xidmətinin, eləcə də digər əlaqəli qurumların səfərbər olunduğunu qeyd edib.

Onun sözlərinə görə, hazırda hər iki istiqamətdə yol açıqdır: “Müəyyən sıxlıq var və bunun da aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür. Hesab edirəm ki, əhali bu işdə bizə kömək edir. Sürücülər diqqətli və təmkinli olmalıdır. Mövcud vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək lazımdır”.

