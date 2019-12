Polis ərini onun silahı ilə vurub öldürdü - Evə gec gəldiyi üçün

Faciəvi hadisə Türkiyənin Adana şəhərində baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə bəylik silahını təmizləyərkən səhvən özünü vurduğu deyilən 24 yaşlı Alpay Doğanın yeni evli olduğu həyat yoldaşı Fadimə Doğan tərəfindən vurulduğu məlum olub.

Aparılan araşdırma nəticəsində Alpayın uzaqdan açılan atəşlə vurulduğu ortaya çıxıb. Məlum olub ki, evə gec gəldiyi üçün aralarında mübahisə yaşandıqdan sonra Fadimə Doğan ərinin silahını götürərək zarafatyana "Vurum? Atəş açım?" deyib. Ərinin "Vura bilməssən" deməsindən qadın atəş açıb.

O, qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə həbs olunub.



