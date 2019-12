Çexiyanın şimal-şərqindəki Ostrava şəhərində xəstəxanaların birində naməlum şəxs atəş açıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, atəş nəticəsində 4 nəfər həlak olub.

Daha iki nəfər isə ağır yaralanıb. Atəş açan şəxs hadisə yerindən uzaqlaşıb.

Hazırda polis həmin şəxsin axtarışlarını aparır. Digər təfərrüatlar məlum deyil.

