Türkiyənin Konya şəhərində ikimərtəbəli ev uçub.

Metbuat.az-ın yerli bürosunun CNN TÜRK-ə istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə nəticəsində 57 yaşlı qadın iki nəvəsi ilə birlikdə uçqun altında qalaraq ölüblər.

Hələlik hadisənin başvermə səbəbi məlum deyil.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

