"BirKart" sahibləri Əbu-Dabiyə bilet qazanacaqlar - FOTO

"Kapital Bank" BirKart-ın Facebook səhifəsində yeni yarışmaya start verir. 10-28 dekabr 2019-cu il tarixlərində baş tutan müsabiqənin maraqlı tərəfi odur ki, yarışma insan tərəfindən deyil, “Aican” botu tərəfindən keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışmaya qatılmaq üçün qeyd olunan tarix aralığında BirKart-ın "Facebook" səhifəsinin Messemger-ində "Yarışa başla" yazmaq kifayətdir. Müsabiqənin şərtlərinə görə bot vasitəsilə müştərilərə növbə ilə 10 sual veriləcək, 8 və daha çox sualı düzgün cavablandıran müştərilər qalib olmaq şansı əldə edirlər.

10 qalib 29 dekabr 2019-cu il tarixində BirKart-ın "Facebook" səhifəsində canlı yayımda təsadüf üsulu ilə seçiləcək. Onlardan 1 nəfər Etihad Airways tərəfindən Əbu-Dabi şəhərinə 2 nəfərlik bilet (gediş-dönüş) və BirKart Miles Debet plastik kartı, digər 9 nəfər isə BirKart Miles Debet plastik kartı hədiyyə qazanacaqlar.

Qeyd edək ki, “Aican” Messenger-botu 24 saat ərzində müştərilərin suallarını cavablandırmaqla yanaşı, BirKart məhsulu barədə ətraflı məlumat verir, müştərilərin verdikləri cavablar əsasında onları yönləndirir, sifarişləri onlayn qaydada avtomatik həyata keçirir, həmçinin müştəriyə yaxın filial və ya bankomatın ünvanını göstərir.

Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsinə malik olan "Kapital Bank", 101 filialı və 13 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün www.kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz.

