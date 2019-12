Kəmaləddin Heydərov generalı işdən çıxardı - FOTO

Fövqəladə Hallar Nazirliyində (FHN) kadr dəyişikliyi olub.

Metbuat.az -ın məlumatına görə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Bakı Regional Mərkəzinin rəisi general-mayor Kənan Aşurlu vəzifəsindən azad edilib. Onun yerinə polkovnik Hikmət Abbasov təyin edilib.

Qeyd edək ki, H.Abbasov bu təyinatadək Bakı Regional Mərkəzinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb.

FHN-dən təyinatı təsdiqləyiblər.

Xatırladaq ki, işdən çıxarılan general 06.04.1968-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda anadan olub.

