Naməlum qadın toyda şok yaratdı: “Toyu dayandırın! O mən olmalıydım” - VİDEO

Britaniyanın Aberder şəhərində gəlinlik paltarında olan naməlum qadın toy mərasiminə gələn qonaqları şoka salıb. Bu barədə “Wales Online” saytı xəbər verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “toyu dayandırın! O mən olmalıydım”, - deyə naməlum qadın qışqırıb. Bu sözləri dedikdən sonra o, bəyə tərəf qaçıb əlindəki gül dəstəsi ilə onu vurmağa başlayıb.

Sonradan məlum olub ki, naməlum qadın Uelsdən olan məşhur komik Canuari Rizdir. O, gəlinin rəfiqəsinin tanışı olub və belə bir kiçik zarafatda iştirak etməyə razılıq verib. Bütün iştirakçılardan yalnız Dj-in bundan xəbəri olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.