Nəhəng piton ilanı ona hücum edən porsuğu diri-diri udmaq istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, videonu dailymail.com saytı yayımlayıb. Piton ilanı porsuğu udmaq istəyəkən kaftarlar ilana hücum edib. Bu zaman porsuq ilanın ağzından çıxaraq xilas olub. Bun dəfə porsuqla kaftarlar nəhəng ilanı parçalamğa cəhd edib.

Maraqlı videonu təqdim edirik:

