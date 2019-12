Dəm qazından niyə boğuluruq? - SƏBƏBLƏR

Ölkədə dəm qazından zəhərlənənlərin sayı gündən-günə artır. Bir çoxları iddia edir ki, buna səbəb qazın tərkibində havanın və yad cisimlərin çoxluğudur. Belə olduğu halda qazda alışma olmur və tez sönür.

Metbuat.az xəbər verir ki, irəli sürülən iddiaların doğru olub-olmadığı ilə bağlı modern.az-ın əməkdaşı “Azəriqaz” ASC ilə əlaqə saxlayıb.

Qurumun mətbuat katibi Ceyhun Səfərov saytımıza bildirib ki, bunun heç bir əsası yoxdur:

“Bir binada kütləvi zəhərlənmə olmur axı! İki-üç binadan, kənd sakinlərindən birində bu hala rast gəlmək olur. Deməli, burada fərdi şəkildə səhlənkarlıq söhbəti var. Təəssüf ki, biz soyuğa dözümlü insanlar deyilik, qışda hər yeri; nəfəslik, qapı və pəncərələri qapadırıq. Biz evlərdə havalandırma aparmırıq. Nəzərə alaq ki, köhnə binalarda bacalar da yaxşı işləmir. Bu hadisələr fərqli-fərqli məkanlarda fərdi şəkildə baş verir”.

Ceyhun Səfərov qeyd edib ki, əgər dəm qazından zəhərlənmə hadisələri kütləvi olsaydı, irəli sürülən iddialar əsaslı olardı.

“Bir binada və blokda kütləvi zəhərlənmə olsa, orada araşdırıb ortalığa nə isə çıxarmaq düzgün olardı. Bundan əlavə qazın qəbul edilmiş tərkibi barədə 10 ədəd elementdən ibarət; QOST55422014 standartı var. Bu standartda hər bir şey; oksigen, karbon, istilik vermə qabiliyyətin və digər cisimlərin miqdarı öz əksini tapır. MTK-ları (Mənzil Tikinti Kooperativi) istismara cəlb edəndə tələblərimizi irəli sürmüşük. Bizim tələbimiz binalarda dedektorların quraşdırılması ilə bağlıdır. Burda iki cür dedektorlardan söhbət gedir, birincisi təbii qazın sızması, digəri isə dəm qazı ilə bağlıdır. Son araşdırmalar isə göstərir ki, əksər zəhərlənmələr yanmış, yəni dəm qazından irəli gəlir”, - deyə o, bildirib.

Azad İstehlakçılar Birliyinin kommunal xidmətlər üzrə eksperti Nüsrət Qasımov bildirib ki, insanların qazdan zəhərlənməsində bir çox səbəblər var:

“Ən birinci səbəb məsuliyyətsizlik, qayda-qanuna əməl etməmək, məhəl qoymamaqdır. Digər səbəb isə qaz cihazlarıdır. Belə ki, cihazların nasazlığı dəm qazının yaranmasına səbəb olur. Ən çox bu kimi bədbəxt hadisələr hamamxanalarda olur. Burada qaz-hava konsentrasiyası düzgün getmədiyindən “CO2” (karbon 4 oksid) əvəzinə “CO” (karbon monoksid) ayrılır. Bu da çox zəhərli maddədir”.

Ekspert qeyd edib ki, zəhərlənmələrə səbəblərdən biri də bronxidlərin lazımi qaydada quraşdırılmamasıdır:

“Bronxidlərin quraşdırılmasında böyük səhvə yol verilir. Qazın tərkibində yad cisimlərin olduğunu söyləyənlər savadsız adamlardır, onların heç kimya elmindən xəbərləri də yoxdur. Qazın tərkibi 94-96 faiz metandır, bu da karbon və hidrogenin birləşməsidir. İkisi də zərərsiz maddədir, ancaq birləşəndə metan əmələ gətirir və düzgün yanma prossesi getməyəndə dəhşətli zəhərdir. Belə ki, 7 dəqiqədən 30 dəqiqəyə qədər insanların həyatına son qoya bilir”.

