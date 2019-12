General-mayor Ramiz Zeynalov yolda hərəkəti özü tənzimlədi - VİDEO

Bu gün Binəqədi rayonu ərazisindəki "EuroHome” tikinti materialları bazarında baş verən yanğın zamanı polis əməkdaşları lazımi təhlükəsizlik tədbirlərini görüb, vətəndaşlara yardım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi Instagram hesabında yanğın yerindən çəkilən görüntülər yayımlanıb.

Kadrlardan göründüyü kimi polis əməkdaşları yanğından zərər çəkən şəxslərə yardım edir.

Hətta DİN Baş DYP İdarəsinin rəisi, polis general – mayoru Ramiz Zeynalov yolda hərəkətin tənzimlənməsində şəxsən iştirak edib.

Sözügedən kadrları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.