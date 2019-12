Liviya hökuməti xahiş edəcəyi təqdirdə Ankara bu ölkəyə hərbi kontingent göndərə bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

O bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı Ankara heç kimdən icazə almaq niyyətində deyil:

“Türkiyə Liviyaya hər cür dəstəyi göstərməyə hazırdır”.

