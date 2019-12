34 yaşlı xanım rəsmən Baş Nazir oldu

Bu gün Finlandiya parlamenti hakim Sosial Demokrat Partiyası (SDP) sədrinin birinci müavini Sanna Marinin ölkənin yeni Baş naziri seçilməsinə səs verib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, parlamentin 200 deputatından 99-u Marini dəstəkləyib, 70 nəfər isə əleyhinə çıxıb.



Rəsmi olaraq yeni Baş nazir və onun hökumətini Finlandiya Prezidenti Sauli Niiniste təsdiqlədikdən sonra yeni kabinet fəaliyyətə başlayacaq.



Qeyd edək ki, 34 yaşlı Sanna Marin dünyanın ən gənc Baş naziri olmaqla yanaşı, ölkəsinin tarixində ən gənc hökumət başçısıdır.

