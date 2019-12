İranın “Traktor” futbol klubunun prezidenti istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qulamreza Sadegian klubda tutduğu postdan ayrılıb. O, istefasını kənar müdaxilələrin olması ilə əlaqələndirib.



Qeyd edək ki, Q.Sadegiandan 3 gün əvvəl komandanın türkiyəli baş məşqçisi Mustafa Dənizli də istefaya göndərilib.

