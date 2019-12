Xoşqədəm ATV və ANS-dəki - MAAŞINI AÇIQLADI

Tanınmış teleaparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı aylıq gəlirindən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, aparıcısı olduğu "Səni axtarıram" verilişində bildirib ki, 3 il öncəyə qədər min manat məvacib alırmış:

"İşlədiyim telekanallara milyonlar qazandırmışam. Amma aparıcı kimi məvacibim əvvəlcə 500, sonra 600, ardınca isə 1000 manat olub. Yalnız "Xəzər" televiziyasına gəldikdən sonra daha yüksək maaş almağa başladım. Halbuki müəllifi olduğum layihəni telekanallara satsaydım, milyonlar qazanardım".

Qeyd edək ki, Xoşqədəm Hidayətqızı "Xəzər" televiziyasından öncə ATV və ANS-də çalışıb.(olke.az)



