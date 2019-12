Bu xəstəliklərin ilkin əlamətləri dırnaqlardan başlayır - SİYAHI

Dırnaqlarınız ciddi xəstəliklərdən və yaxud sağlamlıq problemləriniz haqqında önəmli siqnallar verir. Odur ki, dırnaqlarda əyriliyə, qırıqlara, girinti və çıxıntılara baxın. Əgər dırnaqlarınız tez qırılarsa, qalınlığını yoxlayın. Dırnağın, altındakı və ətrafındakı dərinin rənginə də baxın. Çünki ağciyərdən ürəyə, hepatitdən bağırsaq xəstəliklərinə, hətta QİÇS-ə qədər bir çox xəstəliyin ikin əlamətləri özünü dırnaqlarda göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mütəxəssislər dırnaqlardakı dəyişikliklərin xəstəliklərdən xəbər verdiyini söyləyib. O, bildirib ki, dırnaqlardakı problemlər xəstəliklərin ilkin əlamətləridir, əgər dırnaqlarda ciddi dəyişiklik varsa, mütləq həkim nəzarətindən keçmək lazımdır.

Dırnaqların sizə ötürdüyü mesajlar

Dırnaqlarınızı yaxşıca təmizləyin və hansı rəngdə olduğunu görün, dırnaqlarınız səhhətiniz haqqında ciddi məlumatlar verə bilər.

Qalın dırnaqlar

Belə dırnaqlar təbii deyil. Dırnaqlar güclü olmalıdır, ancaq normaldan daha fərqli və qalın görünürsə, diqqətli olun. Qalınlıq ağciyər xəstəliyinin təzahürüdür.

Qalın və sərt səth göbələk infeksiyasına dair işarə verir. Qalın və ayrılmış dırnaqlar qalxanabənzər və ya sədəf xəstəliyinin göstəricisi ola bilər.

-Normaldan daha qalın dırnaqlar, eyni zamanda qan dövranı probleminə işarə edə bilər.

Yoğunlaşan dırnaqlar gözdən qaçırdığınız bəzi problemlərin təzahürüdür. Yeni dərmana başlayarkən allergik reaksiyalar dərhal dırnaqlara təsir edərək yoğunlaşmaya səbəb olur.

Ayrılmış dırnaqlar: Dırnaqlar təkcə qapılara və ya ətrafa dəyməklə qırılmaz. Qırılma səbəbi sadəcə əllərinizi çox yumağınızla, ya da laklarla bağlı deyil.

Qırılmış dırnaqlar fol turşusu, C vitamini və zülal çatışmazlığının nəticəsidir.

Əgər qırılmış dırnaqlar dırnaq dərinliklərində oyuqlarla bərabər görülürsə, bu sədəf xəstəliyinin təzahürüdür. Sədəf xəstəliyinin ilkin əlamətləri, adətən, dırnaqlarda özünü göstərir.

Qırılan dırnaqlar eyni zamanda qida çatışmazlığının də göstəricisi ola bilər.

Yediklərinizə diqqət edin və ümumi sağlamlığınız üçün dırnaqlarınıza daha çox qulluq göstərin.

Çuxura düşmüş dırnaqlar

Çuxur düşmüş dırnaqlar daxili problemlərin təzahürüdür. Əgər bütün dırnaqda çuxurlaşma varsa, bu hal adətən çox su tutumu ilə bağlıdır.

-Dəmir çatışmazlığı

-Hemakromatozis (qaraciyərin orqanizmdə artıq dəmir saxlaması ilə baş verən qaraciyər xəstəliyi)

-Ürək xəstəlikləri

-Hipotiroidizm

Dırnaqlarınız və sağlamlığınız bəzən paralel naviqasiya göstərir. Sağlamlıq problemlərindən xilas olan insanların dırnaqları da normala dönür.

Oyulmuş dırnaqlar

-Kiçik oyuqlar və çuxurlar əllərinizə etinasız yanaşdığınızdan dolayı, ya da sağlamlığınızın qeydinə daha yaxşı qalmadığınızın əlaməti ola bilər.

-Sədəf xəstəliyi

-Birləşdirici toxuma qüsurları

-Alopecia area (saç itkisinə səbəb olan immunitet sistemi xəstəliyi)

-Sink çatışmazlığı (adətən dırnaqların ortasında uzun zolaq şəklində bir oyuq)

Çıxıntılar

Dırnaqların səthi düz və çox hiss edilməyən incə cizgilərdən yaranır. Qabarıq çıxıntılar orqanizmində bir proseslərin səhv getdiyinin göstəricisidir. Çıxıntılı dırnaqlara sahib olanların ən çox yaranan problemləri:

-Dəmir çatışmazlığı

-Artrit

-Lupus (dırnaq dərinliklərində qırmızı xətlər)

-Quru və incə dırnaqlar: Losyonlar və ya dırnaq baxım yağlarına ehtiyacınız yoxdur. Əgər dırnaqlarınız quru və incədirsə, hormon səviyyəsini ölçməkdə fayda var.

-Qalxanabənzər xəstəlikləri dırnaqların nazikləşməsinə səbəb olur. Quru dırnaqlar asanlıqla qırılır və ayrılır.

-Göbələk problemləri də dırnaqları quru və ya nəm edir.

-Həm qalxanabənzər, həm də göbələk problemlərinin müalicəsi uzun müddət davam edir. Əgər dırnaqlarda belə dəyişiklik görsəniz, dərhal nəzərə alın.

Yumru dırnaqlar

-Əgər dırnaqların ətrafında şişmiş dəri varsa, ya da dırnaqlarınız şişmiş kimi görünürsə buna "clubbed" yumru dırnaq deyilir.

-Ağciyər xəstəlikləri (xüsusilə də tənəffüs çətinliyi çəkənlərdə)

-İnflamasyonlu bağırsaq xəstəliklərində

Qaraciyər xəstəliklərində

QİÇS-də müşahidə olunur.

Dırnaqlarınız yalnız bu yuxarıda sadalanan xəstəliklərin əlaməti olmaya bilər. Bu əlamətlər sizin sağlamlığınıza diqqət etməyiniz üçün dəlillərdir.

Dırnaqlar və xəstəliklər düşündüyünüzdən çox daha yaxından əlaqəlidir. Sağlamlığınızı qorumaq üçün dırnaqlarınıza tez-tez nəzarət edin. (medicina.az)

